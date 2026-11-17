Lo chiama Alkam, con la K, e non se ne separa più. È un Monocorda armonico, 36 corde su una cassa di legno, e da qualche anno segue Gipsy Fiorucci ovunque: sul palco, nelle scuole, nei centri per anziani. L’ultima volta che ci eravamo visti era più di un anno fa. Nel frattempo la cantautrice di musica trasformativa per l’anima e suonoterapeuta vibrazionale ha vinto a Roma con il videoclip di “Specchi di luce”, ha ritirato un premio internazionale a Venezia e ha pubblicato un mantra di sei minuti e mezzo. E per l’inverno ha in serbo un lavoro nuovo.

Riavvolgiamo il nastro. L’11 dicembre 2025 arrivi prima nella sezione musica e videoclip del festival Corti da Mare, a Roma. Con che brano?

Con “Specchi di luce”. È un brano in cui si parla con il proprio sogno, perché è fondamentale parlare anche con i nostri sogni. Il videoclip è stato girato al mare, in bianco e nero, per dare questo senso di infinito. È un festival del cinema molto importante, legato ai temi ambientali e al mondo marino.

Cantautrice di musica trasformativa per l’anima adesso anche suonoterapeuta vibrazionale: spiegaci.

Non è un filone nuovo, è la mia attività. Promuovo il potere terapeutico, evolutivo e trasformativo della musica e del suono, con le mie canzoni e con la suonoterapia vibrazionale, una disciplina che si prende cura di noi nel corpo, nella mente e nell’anima. Lo faccio in studio con sessioni individuali, nei workshop, nelle conferenze in tutta Italia e sul palco dei miei concerti.

Ma come ci sei arrivata?

Canto da quando ero piccolina, la musica ha sempre fatto parte della mia vita. Per tanti anni sono stata interprete: serate di pianobar, matrimoni, vari gruppi musicali. Poi c’è stato il primo passaggio, da interprete a cantautrice: mettere nero su bianco le mie emozioni. Dopo è arrivato un percorso di studi sul suono e sulla frequenza, le campane tibetane, le campane di cristallo. E infine l’incontro con il Monocorda armonico: mi sono specializzata frequentando l’Accademia a Vicenza.

Quindi hai lasciato il fidanzato per il Monocorda?

No, sono fidanzata. Però non è un semplice strumento musicale: è proprio una creatura vivente a tutti gli effetti. Si chiama Alkam, con la K, da alchimia: trasmutare il piombo in oro. Riesce a bypassare la mente e a portare la persona in uno stato meditativo profondissimo, in cui il corpo si rigenera. È diventato il mio compagno inseparabile.

So che hai un’attenzione particolare per i ragazzi e per gli anziani.

Mi occupo di tanti progetti rivolti al sociale: vado nei centri per anziani, nei centri disabili e nelle scuole. Per i giovani ho creato “Fiamma dell’unicità”, un percorso che porto anche nei teatri, come a San Giustino, al Cinema Astra, con il patrocinio del Comune e varie classi coinvolte. I ragazzi hanno bisogno di tirare fuori la loro unicità, di essere guidati nella conoscenza di sé e del proprio potenziale.

L’ultimo nato è “Dea Madre Terra”. Che cos’è?

Un mantra vibrazionale di sei minuti e mezzo, il videoclip è sul mio canale YouTube dal 29 giugno. Ascoltandolo porta radicamento, centratura, riconnessione con l’amore per se stessi e verso gli altri. È anche una preghiera a Madre Terra. In alcune recensioni lo hanno definito un abbraccio per il mondo.

E a Venezia è arrivato il Premio Laudato Creato.

La cerimonia, lo scorso settembre, è stata un’emozione grandissima. È un premio che si allaccia ai valori di San Francesco d’Assisi, all’importanza di rispettare il creato e qualsiasi essere vivente. Dea Madre Terra rappresenta in pieno tutto questo.

Dedicarsi agli altri è una responsabilità enorme, io non me la sentirei. A te cosa è successo?

È successo un passaggio evolutivo che negli anni mi ha portata a conoscermi sempre meglio, attraverso scuole, corsi, tante discipline. Io dico sempre che abbiamo dentro un diamante grezzo: se lo lavoriamo ogni giorno, alla fine riusciamo a tirarne fuori tutta la luce. Detto così sembra semplice, ma è impegnativo e non tutti hanno voglia di lavorare su di sé.

Toglimi una curiosità, puoi anche non rispondere: tu credi?

Ma certo. Credo anche che ci sia una grande differenza tra religione e spiritualità. Secondo me la prima religione che dovrebbe esistere è l’amore e il rispetto verso se stessi e verso gli altri. Se non c’è quello, non c’è nulla.

Nella scaletta manca qualcosa di questi ultimi mesi?

Sono stata special guest del Premio internazionale Oscar Wilde, nella basilica di Sant’Agostino a Castiglion Fiorentino. Una performance strumento e voce, senza microfoni e senza base. Anche lì ho parlato del progetto per le scuole.

Da qui a fine anno cosa dobbiamo aspettarci?

Nella stagione invernale arriva un progetto molto importante: il mio nuovo lavoro. Non posso dire più di tanto, ma non sarà un semplice album. Sarà uno strumento di crescita personale vero e proprio.