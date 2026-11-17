Identificate 43 persone e controllati 16 veicoli. A Norcia due giovani avevano carte d’identità elettroniche con il microchip rimosso. Patente ritirata a un 56enne per guida in stato di ebbrezza.

NORCIA – Dopo i recenti furti nelle abitazioni e nei negozi della Valnerina, i carabinieri della Compagnia di Norcia hanno intensificato i controlli tra Norcia e Cascia. Nella notte tra il 16 e il 17 novembre le pattuglie hanno passato al setaccio i centri storici, le periferie e le località più isolate. Il bilancio è di 43 persone identificate, 16 veicoli e due locali controllati, otto violazioni al Codice della strada e tre denunce.

In uno dei locali controllati a Norcia, i militari hanno identificato due ragazzi poco più che ventenni. Secondo l’Arma, le loro carte d’identità elettroniche presentavano segni di alterazione dovuti alla rimozione del microchip. I due sono stati denunciati a piede libero alla Procura di Spoleto per l’ipotesi di falsità materiale commessa da privato.

Durante i controlli stradali, invece, i carabinieri hanno fermato un automobilista di 56 anni risultato in stato di ebbrezza. L’uomo è stato denunciato, la patente è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Tra le altre infrazioni contestate figurano il mancato uso delle cinture, problemi ai dispositivi dei veicoli e la mancata revisione.

La Compagnia di Norcia ha annunciato che i controlli straordinari proseguiranno. I procedimenti sono nella fase delle indagini preliminari e per le persone denunciate vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.