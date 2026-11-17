Appuntamento il 21 novembre alle 9.30 al Palazzetto dello Sport. In campo il Team Calcetto Beata Margherita–GS Riosecco e l’OlmoPonte–Calcio Champagne di Arezzo.

CITTÀ DI CASTELLO – Da nove anni Giacomo Cacciatori allena i ragazzi del Team Calcetto. Con loro, nella stessa squadra, giocano anche gli operatori della cooperativa La Rondine. Sabato 21 novembre il gruppo scenderà in campo alle 9.30 al Palazzetto dello Sport di Città di Castello per affrontare l’OlmoPonte–Calcio Champagne di Arezzo nel secondo Trofeo dell’Amicizia.

Il torneo interregionale è organizzato dall’ASD Beata Margherita, che quest’anno festeggia i quarant’anni di attività, con il supporto tecnico di Giacomo Magi, Matteo Chierici e Giacomo Cacciatori e il patrocinio del Comune di Città di Castello.

La formula è quella del calcio unificato. Atleti con e senza disabilità intellettiva giocano nella stessa squadra, si allenano insieme e in partita ciascuno dà il proprio contributo. È il lavoro che il gruppo della Beata Margherita porta avanti da anni e che sabato ritroverà nel confronto con la squadra aretina.