Consegnati gli attestati dei corsi gratuiti agli agenti della Polizia Locale, ai cittadini e ai volontari. Nove le postazioni fisse tra il capoluogo e le frazioni.

Nove defibrillatori nei luoghi pubblici, uno a bordo della nuova auto della Polizia Locale e oltre 150 persone formate al primo soccorso e all’uso del dispositivo. Sono i numeri di Umbertide Cardioprotetta, il progetto comunale avviato nel 2018 che giovedì 12 novembre ha visto la consegna degli attestati dei corsi gratuiti BLSD, dedicati alle manovre di rianimazione e all’uso del defibrillatore.

Due le cerimonie. Nel pomeriggio, in municipio, hanno ritirato gli attestati gli agenti della Polizia Locale, che hanno completato il corso per la seconda volta. In serata, al Centro socio culturale San Francesco, è toccato ai cittadini, ai volontari e ai rappresentanti delle associazioni. Alla consegna hanno partecipato anche Francesco Serafini, Stefania Zucchini e Federica Pettinari della Croce Rossa Italiana, che ha collaborato ai corsi.

La rete è nata a partire dai tre defibrillatori acquistati grazie alla raccolta fondi «Regala un battito», promossa da Informazione Locale, Croce Rossa e Protezione Civile. Oggi le postazioni fisse sono distribuite tra il capoluogo e le frazioni di Pierantonio, Preggio, Montecastelli, Spedalicchio, Calzolaro e Niccone. I dispositivi pubblici sono geolocalizzati e registrati presso il 118. La loro efficienza viene verificata periodicamente in collaborazione con il Comitato di Città di Castello della Croce Rossa.

La vicesindaca Annalisa Mierla, che segue il progetto fin dall’inizio, ha ricordato il contributo di Dina Centogambe, dirigente comunale scomparsa e responsabile tecnica dell’iniziativa. «Un defibrillatore può salvare una vita, ma è una persona preparata che può fare la differenza nel momento in cui serve», ha sottolineato Mierla.