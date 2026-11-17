Mielinumbria chiude con un bilancio positivo e l’appello per le produzioni locali

(Foligno) Dietro l’eccellenza delle produzioni celebrate a Mielinumbria, che ha chiuso la XXVIII edizione con un’affluenza di pubblico eccezionale, si nasconde una crisi strutturale che sta mettendo in ginocchio l’apicoltura del cuore verde d’Italia. A lanciare il grido d’allarme è stato Beniamino Romildo, presidente di Naturalmiele Terni, che attraverso dati oggettivi ha fotografato lo stato di profonda sofferenza degli apicoltori regionali, stretti nella morsa tra emergenze sanitarie, concorrenza sleale e crollo delle rese.

La crisi dell’apicoltura umbra in numeri. “I numeri del comparto umbro – sottolinea Romildo – evidenziano una forbice sempre più preoccupante rispetto al resto del Paese. Nel corso del 2025 la produzione media regionale si è fermata ad appena 11 chilogrammi per alveare, un dato quasi dimezzato rispetto alla media nazionale (circa 20 kg) e lontanissimo dai picchi di oltre 29 kg registrati in regioni come il Piemonte”. Un quadro preoccupante non solo sotto il profilo della produzione. “A questo crollo produttivo si affianca una vera e propria emorragia del patrimonio apistico: dal 2023 l’Umbria ha perso in soli due anni 4.500 alveari, pari a un calo dell’11% (nel 2025 era del 9%). Un dato in netta e allarmante controtendenza rispetto al quadro italiano, dove la flessione complessiva (12.000 alveari) non raggiunge l’1%. Il paradosso è che, nello stesso arco temporale, il numero degli apicoltori umbri è cresciuto del 5%: aumentano gli operatori, dunque, ma diminuiscono drasticamente le famiglie di api, compromettendo non solo la tenuta economica delle aziende, ma l’intero equilibrio ecologico e la tutela della biodiversità regionale”.

Le criticità per il settore. Alle criticità specifiche del territorio umbro si sommano le tre grandi emergenze che stanno destabilizzando l’intero settore nazionale, al centro dell’ampio dibattito scientifico del convegno che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali: l’invasione di miele estero di scarsa qualità a basso costo; l’assedio dei predatori alieni, con la diffusione sempre più aggressiva della Vespa orientalis che sta decimando intere postazioni e mettendo a repentaglio la sopravvivenza degli apiari; infine l’emergenza sanitaria, legata alla crescente perdita di efficacia dei trattamenti tradizionali contro l’acaro Varroa, parassita letale per le colonie.

“Abbiamo sempre ribadito che la nostra apicoltura rappresenta un presidio insostituibile a difesa della biodiversità – evidenzia ancora Beniamino Romildo – ma se continuano a diminuire gli alveari, perdiamo questo patrimonio collettivo. Rivolgiamo un appello urgente alla politica affinché prenda atto di questi numeri prima che sia troppo tardi, restituendo all’apicoltura umbra la dignità e la forza che aveva fino a pochi anni fa. Chiediamo, inoltre, un appoggio incondizionato nell’ambito della PAC (Politica Agricola Comune) specificamente indirizzato all’apicoltura, unico strumento capace oggi di portare una reale boccata d’ossigeno a un settore allo stremo”.

Mostra mercato tra degustazioni e showcooking: la formula vincente.

Dal convegno alla mostra mercato, dagli show cooking alle degustazioni, l’edizione 2026 è stata ancora una volta l’appuntamento di riferimento dell’Italia centrale. Un momento che ha saputo soddisfare le esigenze di grandi e piccoli, attraverso assaggi e laboratori. Ogni iniziativa, infatti, è stata seguita dai tanti appassionati amici delle api che si sono affacciati a Palazzo Trinci, nel cuore del centro storico. Un evento, sostenuto dal Comune di Foligno e organizzato da Apau, l’Associazione produttori apistici umbri, in collaborazione con Naturalmiele Terni e Confcooperative Umbria, che ha messo al centro il mondo dell’apicoltura a 360 gradi, portando sotto i riflettori la qualità delle produzioni, quest’anno anche quelle biologiche, ma anche la voce degli apicoltori.