Giovedì 26 novembre alle 17.30 lo storico dell’arte Gerardo de Simone sarà alla Casa di Piero per un incontro sulle affinità tra i due pittori del Quattrocento. L’ingresso è libero.

SANSEPOLCRO – Che cosa hanno in comune il Beato Angelico e Piero della Francesca? A raccontarlo sarà Gerardo de Simone, docente di Storia dell’arte all’Accademia di Belle Arti di Firenze e studioso dell’Angelico. L’incontro, intitolato «Un’affinità elettiva. Beato Angelico e Piero della Francesca», si terrà giovedì 26 novembre alle 17.30 alla Casa di Piero, in via Niccolò Aggiunti 71.

De Simone metterà a confronto le esperienze dei due pittori, soffermandosi sulle affinità artistiche e spirituali che legano il lavoro di Piero alla pittura fiorentina del Quattrocento. All’Angelico ha dedicato diversi studi e ha contribuito al catalogo della retrospettiva ospitata a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco, a Firenze.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Piero della Francesca in collaborazione con il Comune di Sansepolcro, con il contributo della Regione Toscana e del Ministero della Cultura. La presidente della Fondazione, Francesca Chieli, ha sottolineato il valore di portare a Sansepolcro la ricerca storico-artistica e di rileggere, attraverso Piero, il legame della Valtiberina con il Rinascimento.