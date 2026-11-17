Prima lezione giovedì 19 novembre alle 21 in Palazzo vescovile. In programma tre moduli e tre incontri speciali con Nazzareno Marconi, Massimiliano Marianelli e Federico Faggin.

Che cosa significa custodire la dignità della persona nell’era degli algoritmi? È una delle domande da cui riparte la Scuola diocesana di formazione teologica “Cesare Pagani” di Città di Castello. Il primo appuntamento è giovedì 19 novembre alle 21, nella sala Santo Stefano del Palazzo vescovile. Il percorso, intitolato «L’uomo vivente è la gloria di Dio», proseguirà fino all’inizio di aprile 2027.

«Siamo in un’epoca di cambiamento radicale e nessuno di noi può illudersi di essersi adeguatamente formato», osserva don Romano Piccinelli, coordinatore della Scuola. Il programma prende le mosse dalla lettera Magnifica Humanitas e dal libro dell’Apocalisse, con tre moduli di tre lezioni e un laboratorio ciascuno.

Don Alessandro Picchiarelli aprirà il percorso affrontando le opportunità e i rischi dell’intelligenza artificiale e il rapporto tra tecnologia e dignità umana. Il vescovo Andrea Andreozzi proporrà una lettura dell’Apocalisse nel tempo degli algoritmi. Il terzo modulo, con il vescovo Luciano Paolucci Bedini, don Tonio Dell’Olio e fra Matteo Curina, sarà dedicato alla pace, alla cura del creato e alla sinodalità.

A questi appuntamenti si aggiungono tre incontri nella Sala del Camino di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio. Il vescovo di Macerata Nazzareno Marconi rifletterà sul futuro dell’umanità, il rettore dell’Università di Perugia Massimiliano Marianelli parlerà di educazione e relazioni nell’era digitale, mentre il fisico Federico Faggin affronterà il rapporto tra coscienza e intelligenza artificiale.

Le lezioni ordinarie inizieranno alle 21 nella sala Santo Stefano, con ingresso da via Cacciatori del Tevere, e saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della Scuola. Le parrocchie potranno organizzare gruppi di ascolto e svolgere in sede i laboratori. Gli incontri di Palazzo Vitelli saranno invece disponibili online in differita. Per informazioni e per organizzare i gruppi parrocchiali si può contattare Massimo Marconi al 393 212 4890.