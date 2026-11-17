Nella Sala del Tabacco è stato proiettato il cortometraggio su Salvo D’Acquisto realizzato dagli alunni della primaria di Selci.

La storia di Salvo D’Acquisto, raccontata in un cortometraggio dagli alunni della primaria di Selci, è stata al centro della premiazione del 19° concorso «Onore ai Caduti». La cerimonia si è svolta domenica 15 novembre nell’ambito delle celebrazioni per la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri, e per l’Unità nazionale e le Forze armate.

Al concorso, promosso dalla sezione «Fulvio Sbarretti» dell’Associazione Nazionale Carabinieri di San Giustino-Citerna, hanno partecipato tutte le classi quinte dell’Istituto comprensivo, con le primarie di San Giustino, Cospaia, Selci, Lama, Pistrino e Fighille. Alunni, famiglie e insegnanti hanno preso parte alla Messa e alla deposizione delle corone d’alloro ai Caduti, prima di ritrovarsi nella Sala del Tabacco per la consegna dei riconoscimenti.

Il cortometraggio è stato realizzato lo scorso anno dalla quinta A di Selci, guidata dalla maestra Maria Luisa Chiavacci. Il film racconta la storia del vicebrigadiere dei Carabinieri che il 23 settembre 1943 sacrificò la propria vita per salvare 22 civili da una rappresaglia nazista. Per la scuola, il lavoro sul film è stato un modo per affrontare i temi dell’educazione civica attraverso il cinema.

In chiusura, il comandante della stazione locale dei Carabinieri, Vincenzo Viscito, ha richiamato l’attenzione sulla prevenzione delle truffe e sull’importanza di informare soprattutto le persone anziane.