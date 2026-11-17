Profumi per la casa, decorazioni, idee regalo. Da venticinque anni Sara Severini li vende nello stesso posto: Corso Vittorio Emanuele 11, nel cuore di Città di Castello. Sabato 14 novembre La Vetrina sul Corso ha festeggiato il compleanno e in negozio è passata parecchia gente. Clienti di sempre, volti nuovi e anche il Comune, con il sindaco Luca Secondi e le assessore Letizia Guerri (Commercio) e Michela Botteghi (Cultura).

Una partecipazione che la titolare non si aspettava. «Ringrazio di cuore tutti quelli che sono passati a festeggiare con me. Non mi aspettavo di sentire tanta vicinanza», dice.

Venticinque anni sono tanti per chiunque. Per un negozio del centro storico lo sono ancora di più. «In un momento difficile per il commercio di vicinato, arrivare a 25 anni ha un significato particolare», spiega Severini. Ma la voglia non è passata: «Apro ancora la porta del negozio con entusiasmo. Mi piace ritrovare chi passa anche solo per un saluto, conoscere volti nuovi e aiutare a scegliere un regalo».

Il segreto, se così si può chiamare, sta tutto lì. Nel rapporto con chi entra. «È questo rapporto con le persone che mi fa amare il mio lavoro e mi dà voglia di continuare, qui in centro».

Dietro c’è anche tanto lavoro: seguire il mercato, stare dietro alle tendenze, cercare prodotti che non si trovano ovunque. «Mi piace che chi entra trovi qualcosa di nuovo da scoprire».

Un compleanno che vale anche come promemoria. Fare acquisti nei negozi sotto casa significa tenere vivo il centro storico, che di Città di Castello resta l’anima.