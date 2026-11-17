Venerdì 20 novembre alle 17.30, nel Salone d’onore della Pinacoteca comunale, la storica dell’arte Laura Teza racconterà la dimora rinascimentale. Al termine, la visita al palazzo.

CITTÀ DI CASTELLO – Prima il racconto, poi la visita nelle stanze del palazzo. Venerdì 20 novembre, alle 17.30, il Salone d’onore della Pinacoteca comunale ospiterà «Un luogo per lo svago», il quarto incontro del ciclo «La famiglia Vitelli: una signoria rinascimentale». A raccontare Palazzo Vitelli alla Cannoniera sarà Laura Teza, docente di Storia dell’arte moderna all’Università di Perugia.

La storia della dimora, costruita nella prima metà del Cinquecento, è legata alle nozze di Alessandro Vitelli e Angela Paola dei Rossi di San Secondo Parmense. Sulla facciata che guarda il giardino si vedono ancora i graffiti di Cristofano Gherardi, eseguiti su un disegno attribuito a Giorgio Vasari. Nel 1912 il restauratore e antiquario tifernate Elia Volpi, dopo aver restaurato il palazzo, lo donò al Comune perché diventasse la sede della Pinacoteca.

Ad aprire l’incontro saranno Fabio Nisi, presidente dell’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, e l’assessora alla Cultura Michela Botteghi. Il ciclo, promosso dall’associazione e coordinato da Marco Conti, affianca alle conferenze visite guidate e attività per le scuole.

LE FOTO SOTTO:

A sinistra: Biblioteca comunale, Sala 20 (Sala degli Dei) – Affreschi della fascia decorativa, particolare.

A destra: Palazzo Vitelli alla Cannoniera. Il complesso architettonico.