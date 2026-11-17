Il grande abete è arrivato martedì 17 novembre. Nei prossimi giorni sarà addobbato in vista della cerimonia.

Il grande abete è già in piazza Matteotti. L’albero di Natale di Umbertide è arrivato martedì 17 novembre e nei prossimi giorni sarà addobbato. Per vederlo illuminato bisognerà aspettare sabato 28 novembre, quando è in programma la cerimonia di accensione.

A dare la notizia è stato il Comune, che ha annunciato l’arrivo dell’abete sulla propria pagina Facebook. L’orario della cerimonia non è indicato nell’annuncio.