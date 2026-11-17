Il 22 novembre, dalle 11 alle 21, l’appuntamento organizzato dall’associazione «A Lama tutti fuori». In programma anche street food, mercatino svuota cantine e giochi.

LAMA DI SAN GIUSTINO – Domenica 22 novembre a Lama si potrà assaggiare e acquistare l’olio dei produttori locali. La Festa dell’Olio «Amalama», organizzata dall’associazione «A Lama tutti fuori», si terrà dalle 11 alle 21, con degustazioni aperte al pubblico.

Accanto ai banchi dei produttori ci saranno gli stand di street food, gli hobbisti e il mercatino «Svuota cantine». La giornata prevede anche giochi e attività per adulti e bambini, con la partecipazione della Scuola Bufalini.