Domenica 22 novembre alle 18 il fuori programma di Laboratori Permanenti. Per le due artiste under 35 è la prima produzione insieme in scena.

PIEVE SANTO STEFANO – Un pezzo di legno, della plastica, della stoffa. Con questi materiali Chiara Lovaglio e Ilenia Tozzo costruiscono in scena un fantoccio. È da qui che prende forma CONTROLLO, lo spettacolo di danza che domenica 22 novembre alle 18 arriva al Teatro Comunale Giovanni Papini, come fuori programma di Laboratori Permanenti.

Il fantoccio entra nella relazione tra le due interpreti e ne cambia i gesti e i movimenti. A poco a poco le regole prendono il sopravvento e il gioco si fa più rigido. La domanda che resta in scena è che cosa succede quando una delle due decide di non stare più alle regole.

Lovaglio e Tozzo hanno partecipato a Sguardi reciproci, il progetto europeo dedicato alle nuove generazioni di artisti, realizzato da Laboratori Permanenti con il Comune di Pieve Santo Stefano e altre residenze artistiche toscane. CONTROLLO è la loro prima produzione insieme. Lo spettacolo, indicato dagli organizzatori come vincitore del festival Spacciamo Culture interdette 2025, è prodotto da Chille de la balanza, con i suoni di Francesco Lascialfari e le luci di Emanuele Maione.

Per informazioni e prenotazioni si può scrivere su WhatsApp al 379 125 3567, chiamare lo stesso numero dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 oppure scrivere a info@laboratoripermanenti.com.