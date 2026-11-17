Annunciati anche laboratori per bambini, musica e spettacoli. Il calendario completo è atteso nei prossimi giorni. I banchi lasciano temporaneamente le piazze del centro per gli allestimenti del Borgo del Natale. Il mercato di Santo Stefano sarà anticipato a giovedì 24 dicembre.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio, i presepi e i laboratori per bambini sono le prime anticipazioni del Borgo del Natale, che tornerà nel centro storico di Sansepolcro durante le feste. Gli organizzatori hanno annunciato anche musica e spettacoli, oltre a iniziative legate ai musei e ai negozi del centro. Date e orari dei singoli appuntamenti saranno resi noti con il calendario ufficiale.

Intanto, per lasciare spazio agli allestimenti nelle piazze, il Comune ha trasferito temporaneamente il mercato del sabato in viale Diaz, tra piazza della Repubblica e via XX Aprile. Lo spostamento resta in vigore fino al 9 gennaio. Il mercato di Santo Stefano sarà invece anticipato a giovedì 24 dicembre.