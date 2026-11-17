L’ultima volta lo avevamo visto salvare il Perugia all’ultima giornata, in Serie C. Adesso Giovanni Tedesco scende in Serie D e sceglie Pietralunga. È lui il nuovo allenatore della Pietralunghese, che dopo la separazione consensuale da Luca Pierotti cercava una guida per il suo primo campionato in categoria.

L’accordo è stato chiuso oggi. A trattare con il tecnico sono stati il presidente Gianfranco Grassini e il patron Giuliano Martinelli. Tempo per ambientarsi ce n’è poco: domani, mercoledì 18 novembre, alle 11.30 c’è la presentazione nella sede della Giuliano Tartufi, domenica il debutto in trasferta a Termoli.

Dalle parti di Perugia il suo nome lo conoscono bene. Palermitano del quartiere Pallavicino, fratello di Giacomo e Salvatore, anche loro calciatori, Tedesco era un centrocampista piccolo di statura ma forte di testa e bravo a inserirsi. Arriva in Umbria nell’ottobre 1998 e ci resta sei stagioni, da capitano. Nel 2003 alza la Coppa Intertoto, segnando nella finale di ritorno contro il Wolfsburg. Prima c’erano state Reggina, Fiorentina, Foggia e Salernitana, dopo Genoa e Palermo, la squadra della sua città. Smette nel 2010 con 258 presenze e 34 gol in Serie A.

Da allenatore ha girato parecchio. Gli inizi con gli Allievi del Palermo e una breve parentesi al Foligno, poi soprattutto Malta: Floriana, Birkirkara, Ħamrun Spartans, Valletta, Gżira United. Con il Gżira elimina l’Hajduk Spalato nei preliminari di Europa League, con il Birkirkara vince la Coppa di Malta nel 2022-2023. In mezzo anche qualche esperienza negli Emirati Arabi e in Qatar.

Poi, nell’ottobre 2025, la chiamata del Perugia. Squadra penultima con 3 punti, salvezza conquistata all’ultima giornata. Ad agosto, con il cambio di proprietà, il contratto è stato risolto. Da domenica tocca alla Pietralunghese.