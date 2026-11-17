Venerdì 20 novembre alle 17 la presentazione del libro di Innocenti Gervasio ai Musei Civici Madonna del Parto. Ingresso gratuito.
Il Caffè letterario di Monterchi chiude gli appuntamenti di novembre con «Con la Sicilia nel cuore», il libro di Innocenti Gervasio con prefazione di Niccolò Innocenti. La presentazione si terrà venerdì 20 novembre alle 17 nella Sala Esposizioni e Conferenze dei Musei Civici Madonna del Parto.
All’incontro sarà presente l’autore. A condurre il pomeriggio sarà Lorenzo Martinelli.
L’ingresso è gratuito. Per informazioni si può chiamare il 0575 70713 o scrivere a info@madonnadelparto.it.