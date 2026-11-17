L’installazione all’ingresso dell’ospedale San Donato è stata realizzata dal Comitato Aretino Neonatologia con Cuore di Maglia.

Sui rami di un albero di legno, all’ingresso dell’ospedale San Donato di Arezzo, sono appese dieci paia di calzini fatti a mano. Uno è molto più piccolo degli altri. È il dettaglio scelto per ricordare, nella Giornata mondiale della prematurità, che nel mondo circa un bambino su dieci nasce prima del termine.

L’installazione, presentata dall’Azienda USL Toscana Sud Est, è stata realizzata dal Comitato Aretino Neonatologia APS in collaborazione con l’associazione Cuore di Maglia.

La stessa associazione ha donato al reparto di Patologia neonatale dell’ospedale Misericordia di Grosseto kit per la marsupioterapia e dudù viola, il colore della ricorrenza.