L’appuntamento è stasera, mercoledì 18 novembre, alle 21 nella sala del Consiglio comunale. Al dibattito interverranno Luciano Neri e Ulderico Sbarra.

Che cosa succede al diritto alla salute quando curarsi dipende sempre di più da quanto si può spendere? È una delle domande al centro di L’industria della salute. Farmaci, privatizzazione e affari, il libro che Vittorio Agnoletto presenta stasera alle 21 nella sala del Consiglio comunale di Città di Castello.

Nel volume Agnoletto affronta il peso degli interessi economici nelle scelte sui farmaci, il ruolo crescente del privato e le difficoltà della sanità pubblica, tra carenza di personale e risorse insufficienti. L’autore avanza anche alcune proposte per rafforzare il Servizio sanitario nazionale. «Un libro che mette al centro la salute e non la malattia», scrive Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto Mario Negri.

Con Agnoletto discuteranno Luciano Neri, presidente del Cenri, e Ulderico Sbarra, ricercatore ed ex segretario regionale della Cisl. La serata darà spazio anche alle domande del pubblico e agli interventi di associazioni e operatori del settore.

L’incontro è promosso da l’altrapagina, dalla Rete per i Beni Comuni e dalla rivista Micropolis.