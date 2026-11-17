Sopralluogo nelle zone colpite dalle piogge dei giorni scorsi. Ora la parola passa agli organismi competenti

SANSEPOLCRO – Prima la conta dei danni, poi la richiesta di aiuto. Questa mattina i funzionari della Regione Toscana hanno girato Sansepolcro insieme ai tecnici del Comune, fermandosi nelle varie zone del territorio messe in difficoltà dalle forti piogge dei giorni scorsi.

Non una visita di cortesia. Il sopralluogo serviva a mettere nero su bianco quello che è successo: raccogliere documentazione ed elementi utili per avviare la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza. È il passaggio che conta davvero, perché da lì dipende la possibilità di accedere a risorse e sostegni regionali. Soldi che potrebbero servire per gli interventi pubblici, ma anche per i privati che hanno avuto danni.

Adesso il fascicolo passa nelle mani degli organismi competenti. Saranno loro, nei prossimi giorni, a valutare il materiale e a decidere se per Sansepolcro scatterà o meno lo stato di emergenza.

Nel frattempo il Comune resta in contatto con la Regione e segue la pratica passo dopo passo. L’obiettivo dichiarato è ottenere gli strumenti e le risorse necessari per affrontare le conseguenze del maltempo e rimettere in sicurezza il territorio.

Per sapere come andrà a finire, quindi, bisognerà aspettare. L’amministrazione ha già fatto sapere che comunicherà l’esito appena arriveranno risposte ufficiali.