L’intesa regola l’uso dei dati della piattaforma Cities e avvia il percorso per sostenere i negozi di vicinato e i servizi di prossimità.

Il Comune di Umbertide e Confcommercio Umbria hanno firmato il protocollo d’intesa che avvia il percorso per costituire il Distretto urbano del commercio. La firma è arrivata lunedì 16 novembre in municipio, alla presenza del sindaco Luca Carizia e della vicesindaca Annalisa Mierla, che ha la delega al Commercio.

Il primo passo riguarda l’uso dei dati della piattaforma Cities. Il protocollo stabilisce come utilizzarli per leggere le dinamiche commerciali della città e orientare le prossime scelte. L’obiettivo è contrastare la progressiva scomparsa dei negozi di vicinato, che per chi vive nei quartieri sono insieme un servizio e un punto di incontro.

L’accordo è stato siglato durante la tappa umbertidese di «Viviamo le città – La giornata delle chiavi», l’iniziativa nazionale di Confcommercio dedicata al commercio di prossimità. Con la firma parte il lavoro comune, mentre la costituzione del Distretto sarà il passo successivo del percorso.