Un fine settimana in più per vedere i tessuti d’artista di Vincenzo Nasuto al Convento di San Francesco. L’ingresso è gratuito, da via Beccheria.

Il primo fine settimana della «Città del Natale» ha portato molti visitatori anche al Convento di San Francesco. Gli organizzatori hanno così deciso di tenere aperta per un altro weekend «Sulla strada di Francesco», la personale di Vincenzo Nasuto inaugurata l’8 novembre ad Arezzo. L’ultimo giorno per visitarla sarà domenica 22 novembre.

Per gli ottocento anni dalla morte di san Francesco d’Assisi, l’artista tosco-pugliese ha realizzato 29 opere, di cui una selezione è esposta ad Arezzo. Nasuto riprende figure e particolari della pittura medievale, rinascimentale e barocca e li porta su tessuti come la seta e il modal, accostandoli a forme e colori dell’espressionismo astratto. Quella aretina è una tappa del progetto espositivo internazionale dedicato al santo.

La mostra è a ingresso gratuito. Si entra da via Beccheria. Venerdì 20 novembre è aperta dalle 15 alle 19. Sabato 21 e domenica 22 si può visitare dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.