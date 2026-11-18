Agli Illuminati l’Accademia dei Riuniti di Umbertide ha portato in scena Orwell. La serata, promossa da Rotary e Inner Wheel, ha sostenuto il progetto teatrale della compagnia tifernate.

Quando è finito lo spettacolo, sul palco del Teatro degli Illuminati sono saliti anche alcuni componenti della Compagnia degli Avventurieri. L’incontro con gli attori dell’Accademia dei Riuniti si è chiuso con un abbraccio e un invito a portare a Umbertide il nuovo spettacolo della compagnia tifernate, previsto per la primavera.

È stato il finale della serata di sabato 14 novembre, che ha visto il teatro pieno per «1984» di George Orwell, messo in scena dall’Accademia dei Riuniti di Umbertide con la regia di Birgitta Roselletti. Tra il pubblico c’erano anche studenti delle scuole cittadine, invitati ad assistere gratuitamente a uno spettacolo che parla di libertà, controllo e manipolazione dell’informazione.

A promuovere l’iniziativa sono stati il Rotary Club e l’Inner Wheel Club di Città di Castello, con il supporto del Rotaract e della Gioielleria Cozzari. A coordinare la serata i presidenti dei due club, Enzo Faloci e Maria Cristina Goracci. Erano presenti anche il vicesindaco Giuseppe Bernicchi e l’assessora alle Politiche sociali Benedetta Calagreti.

La serata è stata organizzata per sostenere la Compagnia degli Avventurieri, che a Città di Castello coinvolge persone con disabilità in un percorso teatrale. L’invito arrivato dagli attori dei Riuniti apre ora la possibilità di una replica a Umbertide.