L’opposto biancorosso, fermo per almeno sei settimane, analizza il 3-0 di Montorio: «Ci siamo innervositi da soli». Con la capolista Osimo può arrivare la svolta

Dopo lo scontro aveva tre costole fratturate, ma è rimasto in campo e ha messo anche un ace. Si è fermato solo quando non riusciva più a camminare. Roberto Bongiorno è fatto così. Ora guarda la squadra da fuori, e il momento non è dei migliori. Il Città di Castello ha perso quattro delle prime cinque partite. Sabato scorso, a Montorio, è arrivato un 3-0 senza appello: avanti 9-4 nel primo set, poi il buio. Il tabellino parla di 19 errori contro 6. A Time Out l’opposto biancorosso, trent’anni, non cerca scuse.

Roberto, come stai?

Tre costole fratturate. È una cosa strana, con uno scontro del genere di solito ti distorci qualcosa, non ti rompi tre costole. Sul momento non mi rendevo conto. Finché non mi muovevo e non saltavo sembrava tutto a posto. Poi sono andato in battuta. Appena ho lanciato la palla ho sentito che mi mancavano la forza e il fiato. Al salto è arrivata una fitta. Non ho chiesto aiuto, ho provato a restare. Ma non riuscivo neanche a camminare, il coach se n’è accorto e mi ha tolto. Io mi sento un guerriero, quello è il mio posto e non volevo lasciarlo.

Al tuo posto c’è Lorenzo Panizzi. Cosa gli dici?

Il giorno dopo ho scritto sul gruppo, anche per sdrammatizzare, che la società è stata lungimirante. Ha fatto una rosa ampia proprio per gestire momenti così. Per chi entra al posto mio è un’occasione. Lorenzo è un ragazzo umile, educato. Forse è anche il suo limite: da opposto ci vuole un po’ più di cattiveria agonistica. È giovane, ci sto lavorando, in queste settimane gli sono stato vicino. Però adesso tocca soprattutto a noi più esperti dare l’esempio. I giovani poi vengono dietro.

A Montorio eravate avanti 9-4, poi sul 12 pari si è spenta la luce. Perché?

Ci succede da settimane. Con Rubicone, con Falconara, con Jesi: sotto di quattro o cinque break, rientravamo, a volte passavamo pure avanti. Poi di nuovo il buio. Ci capita anche in allenamento. È la prima cosa da sistemare. Ci vogliono tempo, lavoro e la pazienza di restare lucidi.

Ci si aspettava una reazione che non c’è stata.

Ho provato a scuotere i ragazzi. Ma a un certo punto ci siamo innervositi parecchio perché non riuscivamo a mettere giù la palla. Il coach ci aveva chiesto di allungare le azioni, di essere pazienti, e non lo siamo stati. Loro hanno giocatori che sono lì dall’anno scorso e meccanismi rodati. E giocano in un palazzetto molto diverso dal nostro. Io lo sapevo, a Montorio ci ho giocato, e avevo avvisato i ragazzi. Ci siamo fatti sorprendere e ci siamo messi pressione da soli. Chi è entrato dalla panchina non è riuscito a dare una mano, perché la squadra era tutta tesa. Sappiamo di avere un potenziale e non riusciamo a tirarlo fuori. Questo ti innervosisce.

Diciannove errori a sei, sette muri contro tredici.

Loro sono una squadra solida, fisica, organizzata. Tre o quattro giocano insieme da un paio d’anni. La mia assenza pesa più per l’equilibrio della squadra che per quello che faccio in campo. Lorenzo ha fatto una buona partita, nei primi due set ci ha tenuto a galla lui. All’inizio del terzo si è innervosito, ha sbagliato un paio di palloni. Forse lì andava fatto rifiatare.

Cappelletti da opposto poteva essere un’opzione?

Ci avevamo pensato. Nicolò ha cambiato stile di vita e non è ancora al top. E non è semplice cambiare in due o tre giorni un equilibrio trovato in due mesi. Manca anche Lensi, che porta tanta esperienza, anche se Leonardo Cesari lo sta sostituendo molto bene. Marco ha preferito darci tranquillità con le cose che sappiamo fare meglio.

Quattro sconfitte su cinque. Quanto preoccupano?

Bisogna guardare la realtà in faccia. L’obiettivo è sempre stato la salvezza: siamo un gruppo nuovo e la società torna in un campionato nazionale dopo anni. Però i risultati non parlano per noi. Io vedo come lavoriamo in palestra e conosco il valore di questa squadra. Abbiamo trovato avversari molto attrezzati. A Rubicone stavamo per fare il colpaccio, poi loro negli ultimi cinque minuti hanno fatto una partita eccezionale. Le sconfitte pesano e devono pesare, perché in campo ci metti la faccia. Dobbiamo invertire la rotta il prima possibile. Possiamo farlo.

Ora arriva Osimo, cinque vittorie su cinque. E intorno a voi cresce la pressione.

A me la pressione tiene sul pezzo, ci ho sempre lavorato. Ho fame. Per gli altri non posso rispondere, non tutti la gestiscono allo stesso modo. Adesso devono fare la loro parte tutti: giocatori, dirigenti, società, tifosi, la città. Quando sei in difficoltà è il momento di stringersi. Nessuno si aspettava una partenza così, ma ora ci siamo. O ci stringiamo e reagiamo, o non c’è altra strada. Peggio di così non si può andare.

Sei qui da quattro mesi. Come ti trovi?

Bene, me lo sentivo. Quando entro al palazzetto o giro per la città e qualcuno mi ferma per parlare di pallavolo, mi si riempie il cuore. Mi dà ancora più spinta. È una città che merita qualcosa di importante. L’anno scorso i ragazzi hanno fatto una cosa incredibile. Ma nello sport quello che hai fatto l’anno prima non conta niente, anche se hai vinto. Si riparte da zero.