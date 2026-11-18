L’incidente martedì 17 novembre in via Romana, vicino alla chiesa di Santa Maria. La Polizia locale sta ricostruendo l’accaduto con testimonianze e filmati.

Stava raggiungendo la chiesa di Santa Maria per la messa quando è stata investita da un’auto. E. C., 77 anni, è morta nel tardo pomeriggio di ieri martedì 17 novembre in via Romana, a Promano, frazione di Città di Castello. I sanitari del 118, arrivati sul posto, hanno constatato il decesso.

Secondo le prime testimonianze sembra che la donna stava attraversando sulle strisce pedonali quando è sopraggiunta un’auto scura. Dopo l’impatto, chi era al volante avrebbe proseguito senza fermarsi a prestare soccorso. È il particolare più grave che emerge dalle prime ricostruzioni dell’investimento costato la vita alla donna. Al momento dell’incidente era già buio e pioveva.

Nella zona dell’investimento ci sono telecamere di videosorveglianza. La speranza è che fossero pienamente funzionanti al momento dell’urto e che abbiano ripreso elementi utili a identificare l’auto e chi era al volante. La Polizia locale di Città di Castello sta ricostruendo l’accaduto attraverso i filmati e le testimonianze per ricostruire la dinamica dell’investimento e risalire al veicolo e a chi lo guidava.