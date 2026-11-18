La Polizia locale ha ascoltato un testimone e chiesto la collaborazione delle altre forze dell’ordine per individuare veicoli con danni compatibili con l’investimento.

Chi era al volante avrebbe proseguito senza fermarsi a prestare soccorso. Ora la Polizia locale di Città di Castello ha acquisito le immagini delle telecamere della zona e ha chiesto la collaborazione di tutte le forze di polizia del territorio per risalire al veicolo che martedì 17 novembre ha investito e ucciso E. C., 77 anni, in via Romana, a Promano.

Secondo la prima ricostruzione, la donna, residente a Città di Castello, stava attraversando sulle strisce pedonali, da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia del veicolo, che procedeva verso Coldipozzo. Al momento dell’urto pioveva forte. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno constatato il decesso.

Due equipaggi della Polizia locale, coordinati dal comandante Emanuele Mattei, hanno effettuato i rilievi e ascoltato una persona che avrebbe assistito all’investimento. Agli accertamenti hanno collaborato anche i residenti. I filmati sono ora al vaglio degli agenti per capire se contengano elementi utili a identificare l’auto e chi la guidava.

Le verifiche si estendono ai veicoli che presentano danni compatibili con l’urto. La dinamica resta da chiarire, così come le circostanze in cui chi era alla guida si sarebbe allontanato dopo l’investimento.