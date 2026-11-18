Da venerdì 20 novembre i disegni e le frasi dei bambini dell’Istituto comprensivo «Leonardo da Vinci» saranno esposti nei negozi, nei luoghi pubblici e all’ingresso delle scuole.

Piccole orme colorate, con arcobaleni, disegni e parole sulla pace. Da venerdì 20 novembre si potranno vedere anche nelle vetrine di San Giustino. Le hanno realizzate le bambine e i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie dell’Istituto comprensivo «Leonardo da Vinci» per «A piccoli passi verso la pace», l’iniziativa a cui il Comune ha aderito nell’ambito del progetto UNICEF «Una luce sui diritti».

Le sagome saranno esposte nei negozi, negli spazi pubblici e agli ingressi delle scuole, formando un percorso simbolico che da San Giustino si estende all’Alta Valle del Tevere. I bambini hanno preparato anche segnalibri dedicati alla pace e ai diritti dell’infanzia. I commercianti che partecipano potranno regalarli ai clienti, portando così il lavoro fatto in classe anche fuori dalle aule.

L’iniziativa proseguirà fino al 19 dicembre 2026.