A Castel del Piano la rotatoria la chiedono all’incrocio vicino allo stadio, sulla Pievaiola, tra via Ciro Menotti e via dell’Armonia. La questione era già arrivata in Consiglio comunale a Perugia nell’aprile del 2025. Da allora, dice Augusto Peltristo, sono partiti cinque solleciti e dalla Regione non è arrivata una risposta ufficiale. L’ultimo è del 4 novembre. Ora il consigliere ha mandato una diffida.

Peltristo, capogruppo di Fare Perugia con Romizi–Forza Italia e portavoce del Comitato Pievaiola, chiede alla presidente Stefania Proietti e all’assessore ai Trasporti Francesco De Rebotti di rispondere entro 30 giorni. A che punto è il progetto? Ci sono i soldi per fare la rotatoria? E quali sono i tempi?

L’ordine del giorno sulla messa in sicurezza dell’incrocio era stato approvato prima in commissione e poi in Consiglio comunale. Peltristo ricorda che a quella seduta della commissione era stata invitata anche la Regione, che però non partecipò. «Da tempo chiediamo attenzione e interventi concreti per mettere in sicurezza un’intersezione particolarmente trafficata e delicata», dice il consigliere.

La diffida è stata inviata anche al prefetto e alla Procura di Perugia. Peltristo ha interessato della vicenda anche il difensore civico regionale.