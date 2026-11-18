Martedì 24 novembre alle 17.30 magistrati, avvocate e psicologi a confronto su come riconoscere la violenza, come provarla in tribunale e quali tutele hanno le vittime.

Come si riconosce una violenza che non lascia segni sul corpo? E come la si dimostra in un processo? Sono le domande al centro di «Le ferite invisibili. Le varie facce della violenza psicologica», il convegno in programma martedì 24 novembre alle 17.30 al Museo del Tabacco di San Giustino, alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

A introdurre e moderare l’incontro sarà l’avvocata Nada Lucaccioni, presidente di AMI Umbria. La sostituta procuratrice Patrizia Mattei parlerà degli strumenti d’indagine e delle tutele per le vittime, mentre il giudice Francesco Loschi affronterà il tema della prova della violenza psicologica nel processo penale.

L’avvocata Fabiola Fiorucci, di AIAF Umbria, si soffermerà sulla violenza economica, una forma meno riconosciuta di violenza di genere. Francesca Cortesi, consigliera segretaria dell’Ordine degli Psicologi dell’Umbria, parlerà delle conseguenze emotive e delle risorse a cui può ricorrere chi cerca di uscire da una relazione violenta. Il dibattito finale sarà a cura di Liberedessere.

Per iscriversi si può scrivere a perugia@ami-avvocati.it oppure a avvnadalucaccioni@gmail.com. L’incontro è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Perugia per due crediti formativi, uno in diritto processuale penale e uno in diritto delle persone e della famiglia.