«Mi sono reso conto più tardi di ciò che era successo». Domenica a Brugherio, sul 15-7 del terzo set, Mirko Monaldi ha chiamato Davide Bianchini per mandarlo in battuta. Il servizio è entrato, Brugherio ha fatto cambio palla e lui è tornato in panchina. È cominciata così la Serie A3 per lo schiacciatore di Città di Castello, classe 2007.

«Sono entrato a freddo, dovevo battere e ho cercato di fare meglio possibile», ha raccontato. «Sono contento del regalo che mi ha fatto il coach». Ora spera di avere un’altra occasione.

Sul 20-12 sono entrati anche Gabriele Luatti e Filippo Giovagnoli. Luatti ha messo a terra direttamente il servizio del 22-12, il suo secondo ace dopo quello di Sarroch, e ha finito la partita in regia. Nelle prime giornate, racconta, aveva sbagliato qualche battuta di troppo. Monaldi gli chiede di rischiare per mettere in difficoltà chi riceve e, partita dopo partita, ha trovato il ritmo.

Subito dopo è toccato a Giovagnoli. Il diciannovenne perugino ha giocato sulle mani del muro per il 23-12, come aveva fatto a Cantù. «Sono entrato quando il margine di vantaggio era rassicurante, quindi non avevo pressioni ed ero molto tranquillo». Dice che in allenamento si sta abituando al livello della categoria. Quei pochi palloni della domenica gli servono per farsi trovare pronto quando ci sarà bisogno di lui.

A Brugherio sono entrati tutti tranne Simone Marzolla. Monaldi lo ha tenuto a riposo per un lieve problema fisico. Dovrebbe tornare a disposizione sabato.