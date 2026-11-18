Domenica 22 novembre due spettacoli gratuiti, alle 18.30 e alle 21. Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 333 429 6787.

Prima che il 25 novembre diventasse la giornata contro la violenza sulle donne, quella data segnò l’uccisione di tre sorelle che si erano opposte alla dittatura nella Repubblica Dominicana. La loro storia arriva a Villa Graziani, a San Giustino, con «Las Mariposas – Storia delle sorelle Mirabal», in scena domenica 22 novembre alle 18.30 e alle 21.

A raccontarla sarà la compagnia Farfalle Libere, che riunisce attori, musicisti e ballerini delle compagnie teatrali, delle filarmoniche e delle scuole di danza del territorio. Lo spettacolo ripercorre la vicenda di Patria, Minerva e María Teresa Mirabal, uccise il 25 novembre 1960 per la loro opposizione al regime di Rafael Trujillo. È in loro memoria che il 25 novembre è diventato la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con il Comune di San Giustino e Liberedessere, nell’ambito delle iniziative per il 25 novembre. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 333 429 6787.