Oltre cento domande d’ingresso per braccianti stranieri, presentate al Ministero dell’Interno a nome di un’azienda agricola della provincia che non ne sapeva nulla. È il sistema scoperto dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Arezzo, con il supporto del Comando provinciale. Otto persone sono state denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica di Arezzo. Le accuse, a vario titolo, sono favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, falsità documentale e sostituzione di persona.

Tutto è partito dai controlli delle Stazioni sul territorio. I militari dell’Ispettorato hanno poi individuato una mole anomala di richieste di assunzione di lavoratori extracomunitari, tutte intestate alla stessa ditta agricola, risultata del tutto estranea ai fatti.

Secondo quanto ricostruito, il gruppo si era appropriato dei dati societari e fiscali dell’azienda e li aveva usati per inoltrare le pratiche sul portale ministeriale. Decisivi i riscontri incrociati sui log informatici e sulle identità digitali Spid, con accertamenti coordinati su tutto il territorio nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro.

Agli stranieri veniva promesso un posto di lavoro e un regolare permesso di soggiorno. Una volta arrivati in Italia, ciascuno versava fino a 12mila euro a presunti intermediari, che dopo aver incassato la somma li abbandonavano al loro destino.

L’operazione ha permesso di smascherare il traffico prima che i profitti illeciti si consolidassero ulteriormente. La Procura aretina ha avviato altre indagini per verificare se ci siano stati ulteriori episodi di sfruttamento del “Decreto flussi” attraverso frodi informatiche e furti d’identità, a tutela delle aziende sane del territorio.