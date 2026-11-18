«Bandiera» di Lucia Franchi e Luca Ricci è nella terna per il nuovo testo italiano. In corsa anche Luca Giovagnoli per la scenografia di «Dracula», Tovaglia a Quadri e Anghiari Dance Hub.

Un testo teatrale, una scenografia e due progetti che hanno casa nello stesso teatro. Sono quattro le candidature legate alla Valtiberina alla 48ª edizione dei Premi Ubu, annunciate il 16 novembre al Teatro Ivo Chiesa di Genova.

«Bandiera», scritto da Lucia Franchi e Luca Ricci, è uno dei tre finalisti nella categoria «Nuovo testo italiano o scrittura drammaturgica». Lo spettacolo, prodotto da CapoTrave/Kilowatt, fa parte anche della stagione teatrale di Sansepolcro. Nella categoria Scenografia è candidato Luca Giovagnoli, insieme ad Andrea De Rosa, per il lavoro su «Dracula», produzione del Teatro Piemonte Europa.

Le altre due candidature arrivano dal Teatro comunale dei Ricomposti di Anghiari, dove condividono la residenza artistica Tovaglia a Quadri e Anghiari Dance Hub, entrambi in corsa per i Premi Speciali. Per Tovaglia a Quadri è la seconda candidatura, per un progetto che racconta la storia italiana dal punto di vista della provincia, tra teatro, cibo e tradizioni. Anghiari Dance Hub è stato selezionato per il lavoro di formazione e le residenze dedicate a chi danza e crea coreografie.

Le amministrazioni comunali di Sansepolcro e Anghiari si sono congratulate con i candidati. I vincitori saranno annunciati lunedì 14 dicembre all’Arena del Sole di Bologna.