La sanità pubblica torna centrale e la prevenzione ambientale entra nella storia della regione

Il Piano sociosanitario dell’Umbria dopo 17 lunghi anni di attesa segna un passaggio di straordinaria rilevanza che segna l’avvio di una nuova stagione di programmazione per la sanità umbra, mettendo al centro la persona, i suoi bisogni fondamentali e il diritto costituzionale alla salute. Per la prima dal 2009 la regione torna a dotarsi di uno strumento di pianificazione strategica e organica. La preadozione del documento giunge esattamente nel secondo anniversario della vittoria elettorale della coalizione del Patto Avanti alle elezioni regionali del 2024, guidata dalla presidente Stefania Proietti, trasformando una promessa politica in un atto concreto per la comunità.

Il nuovo Piano sociosanitario nasce dalla consapevolezza che il servizio sanitario pubblico necessita di investimenti e risorse adeguate per continuare a offrire risposte efficaci a tutte le cittadine e tutti i cittadini. Il testo definisce una programmazione coraggiosa e dotata di una forte identità politica, orientata a rafforzare la rete dei servizi ed a riconoscere il valore fondamentale dell’integrazione tra l’ambito sanitario e quello sociale. In controtendenza rispetto alle scelte del passato, il Piano garantisce la tenuta della rete ospedaliera e territoriale senza prevedere alcuna chiusura di presidi sanitari. Viene al contrario valorizzata la specializzazione sanitaria e si rilancia con forza la sfida dell’assistenza territoriale, con una tutela specifica rivolta alle zone interne e montane che le precedenti amministrazioni di destra avevano fortemente penalizzato.

L’elemento di novità più profondo e qualificante del nuovo Piano sociosanitario risiede nell’integrazione della prevenzione ambientale all’interno della pianificazione sanitaria regionale, un traguardo fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle.

Per la prima volta nella storia della Regione Umbria, un piano sanitario dedica un capitolo specifico all’approccioOne Healthe all’analisi dei rischi climatici, riconoscendo formalmente l’indissolubile legame tra salute umana, tutela dell’ambiente e salvaguardia del territorio.

Nel quadro conoscitivo della salute regionale trova ora spazio ufficiale lo studio SENTIERI. Fino a poco tempo fa ignorato nel vocabolario istituzionale, lo studio è oggi riconosciuto nero su bianco come strumento di riferimento per garantire la dovuta attenzione e tutela alle aree dell’Umbria ad elevato rischio ambientale.

Il Movimento 5 Stelle Umbria esprime il proprio ringraziamento alla presidente Stefania Proietti, alla direttrice Daniela Donetti e a tutta la Giunta regionale per il lavoro corale svolto. Con la preadozione del documento si apre immediatamente una fase di partecipazione vera, concertazione e ascolto capillare sul territorio, durante la quale saranno raccolti contributi, osservazioni e proposte da parte dei cittadini e delle comunità locali prima dell’adozione definitiva.