Dopo Confcommercio, l’assessora Letizia Guerri ha incontrato il direttivo del Consorzio. Tra le richieste dei commercianti anche incentivi per le nuove attività, più sicurezza e maggiore cura degli spazi pubblici.

Una zona a traffico limitato con orari definiti per le consegne e l’ingresso dei mezzi aziendali. È una delle richieste che il Consorzio Pro-Centro ha portato all’incontro con l’assessora al Commercio e al Turismo Letizia Guerri. Il presidente Flavio Benni ha riferito che tutti i soci che si sono espressi sul tema si sono detti favorevoli a una ZTL regolamentata. Il punto, per il Consorzio, è ridurre il traffico superfluo senza complicare la vita a chi in centro lavora, abita o fa acquisti, tenendo conto delle esigenze delle singole vie.

Il confronto arriva dopo quello con Confcommercio, nella settimana di mobilitazione nazionale a sostegno del commercio di vicinato. Al tavolo si è parlato anche di incentivi per le nuove attività, decoro urbano, viabilità e sicurezza. Benni ha chiesto un sostegno concreto per affrontare le difficoltà del settore, con interventi che guardino anche oltre le urgenze del momento.

Guerri ha richiamato le misure già avviate dal Comune, dalle agevolazioni fiscali al potenziamento dei parcheggi liberi, passando per gli eventi e la promozione turistica. Il prossimo passo annunciato dall’assessora è una serie di riunioni con gli uffici e gli assessorati competenti per capire quali proposte siano attuabili. Le ipotesi emerse saranno poi discusse con i commercianti e le associazioni di categoria. Per ora non sono stati annunciati nuovi orari per la ZTL.