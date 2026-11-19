Il dipinto del 2021 sarà riprodotto in tiratura limitata e distribuito a Natale ad artisti, mecenati e collezionisti di tutta Italia.

La piazza è quella di Arezzo, ma a farla riconoscere, prima ancora dei palazzi, è la luce che cade sulle facciate. È «Piazza Grande, Arezzo», il dipinto realizzato nel 2021 da Nadia Cascini che il Piccolomuseo di Fighille ha scelto per la sua Cartolina d’Autore 2026. Per la pittrice aretina è un ritorno a Fighille, dove nel 1993 vinse il premio nazionale di pittura «Fighille Arte».

La cartolina sarà stampata nel formato 21 × 30 centimetri, in tiratura limitata, con esemplari numerati a mano e raccolti in una cartella. L’edizione di quest’anno, realizzata con il sostegno di Synergie, sarà distribuita nel periodo natalizio ad artisti, mecenati e collezionisti in tutta Italia. Il Piccolomuseo, che ha tre sedi nel comune di Citerna, porta avanti la collana dal 2015, coinvolgendo artisti legati alla sua collezione e al premio di pittura.

Cascini è nata ad Arezzo e vive e lavora a Monte San Savino, dove nel 2023 ha aperto la Galleria Nadyarte. Figlia di maestri orafi, si è formata all’Istituto d’Arte di Arezzo nel settore dei metalli e dell’oreficeria, prima di trovare nella pittura a olio la sua tecnica prediletta. Nelle sue vedute i luoghi restano riconoscibili, anche quando i contorni si fanno meno netti e a guidare lo sguardo sono i riflessi e le trasparenze.