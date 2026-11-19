Lunedì 23 novembre alle 15.30 allo sportello ADOC di via Luca della Robbia 59. Ingresso libero.

A cosa prestare attenzione prima di pagare a rate? Che cosa si rischia quando si firma una fideiussione? E come si riconosce una truffa dietro una promessa di guadagni facili? Sono i temi dell’incontro pubblico di educazione finanziaria organizzato da ADOC Umbria Aps per lunedì 23 novembre alle 15.30 nella sede dello sportello di Città di Castello, in via Luca della Robbia 59.

A parlarne saranno Alessia Antonelli, presidente di ADOC Umbria Aps, e l’avvocata Margherita Scialamagna. Oltre ai pagamenti rateali e agli impegni che si assumono quando si fa da garante per qualcuno, l’incontro darà spazio ai segnali che aiutano a riconoscere un tentativo di truffa e a come comportarsi quando si riceve una proposta sospetta.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni si può chiamare il 353 421 7838 o scrivere a info@adocumbria.it.