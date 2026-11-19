L’opera dell’artista tifernate sarà esposta in modo permanente nel corridoio che ospita i lavori dedicati al contrasto della violenza.

Due scarpe rosse con il tacco. Una è intatta, l’altra è spezzata. Con questa immagine l’artista Riccardo Fiorucci racconta la libertà che la violenza può togliere a una donna. Il quadro, «Due scarpe, una vita», è stato donato all’ospedale di Città di Castello in occasione del mese contro la violenza di genere.

«Questo quadro ci ricorderà ogni giorno che la violenza non è un fatto privato e che qui nessuna donna è sola», ha detto Gioia Calagreti, direttrice facente funzione del Presidio ospedaliero Alto Tevere, ringraziando l’artista anche a nome della direzione aziendale.

L’opera resterà esposta nel corridoio dell’ospedale dedicato ai lavori contro la violenza. La donazione fa parte delle iniziative della campagna regionale «Umbria contro ogni genere di violenza».