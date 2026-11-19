L’uomo è andato in caserma a Umbertide con il suo avvocato. È stato denunciato a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Mercoledì 18 novembre, il giorno dopo l’investimento mortale di via Romana a Promano, un uomo di 37 anni si è presentato spontaneamente ai carabinieri di Umbertide, accompagnato dal suo avvocato. Secondo le prime fonti sembra sia scattata la denuncia a piede libero per omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso e la sua auto si trova sotto sequestro a disposizione degli inquirenti. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Perugia.

Nell’investimento ha perso la vita E. C., 77 anni, residente a Città di Castello. Nel tardo pomeriggio di martedì 17 novembre stava attraversando via Romana sulle strisce pedonali per raggiungere la chiesa di Santa Maria. Pioveva forte. Dopo l’urto, l’auto ha proseguito senza fermarsi. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno constatato il decesso.

La Polizia locale di Città di Castello aveva già acquisito le immagini della videosorveglianza, raccolto la testimonianza di una persona presente e repertato alcuni frammenti del veicolo. Gli accertamenti proseguono per ricostruire la dinamica dell’investimento e chiarire le circostanze dell’allontanamento.