Alle 17.30, nel Salone d’onore della Pinacoteca comunale di Città di Castello, la storica dell’arte Laura Teza racconta le origini del palazzo. A seguire la visita guidata.

Oggi ci si entra per visitare la Pinacoteca. Cinque secoli fa, invece, Palazzo Vitelli alla Cannoniera nasceva in occasione di un matrimonio, quello tra Alessandro Vitelli e Angela Paola dei Rossi di San Secondo Parmense. A ripercorrere la storia dell’edificio, proprio nelle sale che oggi ospitano il museo, sarà Laura Teza, ordinaria di Storia dell’arte moderna all’Università di Perugia.

L’appuntamento è venerdì 20 novembre alle 17.30 nel Salone d’onore della Pinacoteca comunale di Città di Castello. «Un luogo per lo svago. Palazzo Vitelli alla Cannoniera» è il quarto incontro del ciclo dedicato alla signoria rinascimentale dei Vitelli, promosso dall’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio e coordinato da Marco Conti. A introdurre la conferenza saranno il presidente dell’associazione Fabio Nisi e l’assessora alla Cultura Michela Botteghi.

Costruito nella prima metà del Cinquecento, il palazzo conserva gli affreschi delle sale e la facciata decorata a graffito da Cristofano Gherardi su disegno di Giorgio Vasari. La storia della Pinacoteca inizia qui nel 1912, quando il pittore, restauratore e antiquario tifernate Elia Volpi donò il palazzo al Comune.

Al termine della conferenza è prevista una visita guidata del palazzo. Il ciclo, sostenuto dal Comune di Città di Castello, dalla Fondazione Cassa di Risparmio e dalla Banca di Anghiari e Stia, comprende anche iniziative rivolte alle scuole.