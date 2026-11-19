Giovedì 19 novembre previste raffiche più forti sui crinali appenninici. Piogge localmente più intense e insistenti nel nord dell’Umbria e lungo l’Appennino.

Vento forte e temporali in Umbria. Il Centro funzionale regionale della Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per entrambi i fenomeni in tutte le zone della regione per giovedì 19 novembre, fino alla mezzanotte tra giovedì e venerdì. Il bollettino segnala inoltre criticità idrogeologiche nelle zone B, C, D e F e criticità idraulica nella zona F.

Il libeccio potrà raggiungere intensità di burrasca, con le raffiche più forti lungo la dorsale umbro-marchigiana. Sul fronte delle piogge, il bollettino regionale prevede rovesci e temporali, localmente più intensi e insistenti nei settori settentrionali e lungo l’Appennino.

L’avviso nazionale della Protezione Civile, emesso il 18 novembre, indica per il vento una durata prevista di 24–36 ore a partire dalle prime ore di giovedì. Per eventuali aggiornamenti si può consultare il portale Allerta Umbria.