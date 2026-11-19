La Procura di Perugia conferma che un uomo, classe 1989, si è presentato spontaneamente ai carabinieri di Umbertide. L’auto sarà sottoposta ad accertamenti tecnici.

È stata sequestrata l’auto ritenuta coinvolta nell’investimento in cui ha perso la vita E. C., 77 anni, la sera di martedì 17 novembre a Promano, frazione di Città di Castello. Lo ha reso noto la Procura di Perugia con un comunicato diffuso questa mattina giovedì 19 novembre. Il veicolo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti tecnici.

La Procura ha confermato anche che mercoledì 18 novembre un uomo, classe 1989, si è presentato spontaneamente alla stazione dei carabinieri di Umbertide. Il comunicato non riferisce il contenuto di eventuali dichiarazioni rese dall’uomo.

Le indagini sono condotte dai carabinieri e dalla polizia locale di Città di Castello, sotto il coordinamento della Procura. Gli elementi finora raccolti e gli accertamenti sul veicolo serviranno a ricostruire la dinamica dell’investimento. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e le eventuali responsabilità restano da accertare.