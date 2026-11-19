Sabato 5 e domenica 6 dicembre la prima edizione di «Luci d’inverno. Artisti al Monte». In programma una mostra collettiva, il concerto del Cantico Trio e l’albero dei desideri. Ingresso libero.

Sabato si potranno vedere le opere della mostra e ascoltare il Cantico Trio. Domenica toccherà ai bambini del plesso «Borgo Antico» decorare l’albero dei desideri. Sono i due volti di «Luci d’inverno. Artisti al Monte», che debutta il 5 e 6 dicembre a Palazzo Bourbon, a Monte Santa Maria Tiberina.

Sabato 5 dicembre la mostra collettiva d’arte contemporanea sarà visitabile dalle 10 alle 18. Dalle 10 alle 13 Lucy e Marcus Toop condurranno il laboratorio «Decoriamo l’albero dei desideri». Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, Diego Brillini sarà protagonista dell’incontro «Raccontiamo il Monte». Alle 18 il Cantico Trio chiuderà la giornata con il concerto «Francesco canta nei borghi».

Domenica 6 dicembre alle 16 saranno i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria del plesso «Borgo Antico» a decorare l’albero. Chi vorrà partecipare, grande o piccolo, potrà scrivere un pensiero e lasciarlo nella cassetta dei desideri.

Tutti gli appuntamenti si tengono a Palazzo Bourbon, in piazza Bourbon del Monte 3. L’ingresso è libero.



