Venerdì 27 novembre alle 17.30 l’incontro «Sicurezza è libertà», promosso da quattro associazioni dell’Alta Valle del Tevere. L’ingresso è libero.

Come si riconosce una situazione di rischio? Quali sono i propri diritti e a chi ci si può rivolgere per chiedere aiuto? Sono le domande da cui parte «Sicurezza è libertà», l’incontro in programma venerdì 27 novembre alle 17.30 al Museo del Tabacco di San Giustino.

A organizzarlo sono gli Inner Wheel Club di Città di Castello e Sansepolcro, il Soroptimist International Club Sansepolcro e la FIDAPA Alta Valle del Tevere. Quattro associazioni che si sono messe insieme per parlare di prevenzione e tutela delle donne, con il patrocinio dei Comuni di San Giustino, Città di Castello e Sansepolcro.

A guidare il confronto sarà l’assessora Loretta Zazzi. Interverranno la psicologa Cecilia Romano, il maestro Michele Ceccattini, l’avvocato Luca Ceccattini e Lorenza Scateni, coordinatrice tecnica della Zona Sociale 1. Nel corso dell’incontro ci sarà spazio anche per la musica di Laureta Cuku Hodaj e per le esibizioni dei danzatori del Consorzio Castello Danza.

L’appuntamento è aperto a tutti e l’ingresso è libero.