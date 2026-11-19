Venerdì 20 novembre, nella Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sagome e segnalibri realizzati a scuola saranno esposti nei negozi e nei luoghi pubblici.

Impronte colorate, arcobaleni e segnalibri disegnati a mano. Venerdì 20 novembre i lavori delle bambine e dei bambini di San Giustino usciranno dalle loro classi per finire nelle vetrine dei negozi, negli spazi pubblici e all’ingresso delle scuole.

L’iniziativa si chiama «A piccoli passi verso la pace» e coinvolge le scuole dell’infanzia e le primarie dell’Istituto comprensivo «Leonardo da Vinci» di San Giustino. A realizzare le sagome e i segnalibri sono stati proprio gli alunni, che hanno raccontato la pace con i loro disegni.

Il progetto vede insieme il Comune di San Giustino, l’UNICEF e l’istituto comprensivo, con la collaborazione dei commercianti che aderiranno all’iniziativa. Così, il 20 novembre, per incontrare il lavoro dei bambini basterà fermarsi davanti a una vetrina.