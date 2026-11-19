I carabinieri lo hanno rintracciato in un albergo vicino al locale. L’uomo è stato arrestato per un ordine di carcerazione legato a un’altra vicenda.

Quando i carabinieri hanno restituito il portafoglio alla titolare di un locale di Gubbio, la carta che conteneva era già stata usata per alcune transazioni non autorizzate. Per il furto e l’uso della carta è stato denunciato un uomo di 40 anni, originario della provincia di Crotone.

A chiamare i carabinieri era stata la ristoratrice, che aveva segnalato il furto e fornito una descrizione del presunto autore. I militari delle stazioni di Sigillo e Gubbio hanno avviato le ricerche in centro e rintracciato il quarantenne in un albergo nelle vicinanze. Stando a quanto riferito dai carabinieri, il portafoglio è stato trovato durante la perquisizione personale e restituito alla proprietaria. Le verifiche successive hanno fatto emergere le operazioni non autorizzate con la carta.

Durante il controllo è emerso che sull’uomo pendeva già un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Cosenza per una pena residua da scontare per insolvenza fraudolenta. È in esecuzione di quel provvedimento, distinto dai fatti di Gubbio, che il quarantenne è stato arrestato e portato nel carcere di Perugia-Capanne.

Per il furto aggravato e l’indebito utilizzo della carta, l’uomo è stato denunciato alla Procura di Perugia. Le indagini sono nella fase preliminare e le eventuali responsabilità restano da accertare.