A meno di tre mesi dall’inaugurazione, gli uffici comunali hanno contestato formalmente i problemi riscontrati e chiesto accertamenti sulle cause.

Piazza Mazzini è stata inaugurata il 27 agosto, dopo i lavori di riqualificazione del centro di Umbertide. A meno di tre mesi di distanza, il Comune segnala che la nuova pavimentazione presenta già dei problemi. L’amministrazione giudica la situazione «inaccettabile» e fa sapere di aver chiesto verifiche e interventi.

La contestazione formale è già stata inviata ai soggetti interessati attraverso il responsabile dei lavori pubblici e il responsabile unico del progetto. Nella nota il Comune non specifica quali problemi siano stati rilevati né indica i tempi degli interventi.

L’amministrazione assicura che seguirà la vicenda fino a chiarire le cause e a risolvere il problema. Se dagli accertamenti emergeranno responsabilità, il Comune annuncia che prenderà le iniziative necessarie per tutelare l’ente e la comunità.