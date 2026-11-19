Ad Arezzo circa 90 studenti del Buonarroti-Fossombroni hanno partecipato all’incontro della Fondazione Tertio Millennio, sostenuto dalla Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo.

Che differenza c’è tra una carta di debito e una prepagata? E come si riconosce un tentativo di truffa online? Di questo si è parlato mercoledì 18 novembre all’Istituto «Buonarroti-Fossombroni» di Arezzo, dove circa 90 studenti delle classi terze e quarte degli indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali hanno partecipato a una tappa di «Finanza Epica!».

A guidare l’incontro è stato Marco Marcocci, formatore della Fondazione del Credito Cooperativo Tertio Millennio. La mattinata è partita dalle diverse carte di pagamento e da come si usano. Poi si è passati alle frodi digitali, ai segnali che possono far riconoscere un raggiro e alle precauzioni da prendere. I ragazzi hanno fatto domande al relatore su entrambi i temi.

L’incontro, promosso dalla Fondazione e sostenuto dalla Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo, rientra nella nona edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria. «Vogliamo contribuire a formare cittadini più informati, consapevoli e capaci di compiere scelte finanziarie responsabili», ha spiegato Fabio Pecorari, direttore generale della banca.