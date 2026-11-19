La sezione cittadina organizza l’incontro del 21 novembre. I lavori si terranno dalle 8 alle 13 nella sala consiliare.

Le sezioni toscane dell’Associazione Nazionale Bersaglieri si ritroveranno a Sansepolcro sabato 21 novembre per l’assemblea regionale. L’incontro, organizzato dalla sezione cittadina con il patrocinio del Comune, si svolgerà nella sala consiliare, dalle 8 alle 13.

L’assemblea è un’occasione di confronto per le sezioni che, nei rispettivi territori, custodiscono la memoria e le tradizioni del Corpo. L’amministrazione comunale ha dato il benvenuto ai partecipanti e ringraziato la sezione di Sansepolcro per aver organizzato l’appuntamento.