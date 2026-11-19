Sabato 21 novembre alle 16.30, a Palazzo Vescovile, un incontro sulla santità al femminile nel segno di Francesco. In anteprima il promo del video sul Cammino delle due Sante.

Sono 42 i chilometri del Cammino delle due Sante, l’itinerario che collega Mercatello sul Metauro a Città di Castello sulle orme di Veronica Giuliani e Margherita. A raccontarlo sarà Angelica Lombardo, presidente dell’associazione Le Rose di Gerico e incaricata dell’Ufficio Turismo e Pellegrinaggi, nella conferenza in programma sabato 21 novembre alle 16.30 nella Sala Santo Stefano del Palazzo Vescovile.

La prima tappa dell’incontro sarà però tutta tifernate. Lo storico dell’arte Luciano Vanni partirà dal coro ligneo della Cappella Vitelli, nella chiesa di San Francesco, per raccontare le storie della Vergine e del santo di Assisi raffigurate negli intarsi.

Romano Piccinelli, direttore del Centro Studi Santa Veronica Giuliani, ripercorrerà poi la vita della mistica cappuccina, nata a Mercatello sul Metauro e legata a Città di Castello. Un’occasione per tornare sulla sua storia in vista del 2027, quando ricorreranno i trecento anni dalla morte. A chiudere sarà la presentazione del Cammino, già percorso in ottobre da un gruppo di viandanti. Durante l’incontro sarà proiettato in anteprima il promo del video dedicato all’itinerario.

La conferenza «La santità al femminile nel segno di Francesco» è promossa dalla Diocesi e dal Comune di Città di Castello, in collaborazione con il Centro Studi Santa Veronica Giuliani e Le Rose di Gerico, con il contributo della Regione Umbria e il patrocinio dei Comuni di Mercatello sul Metauro e San Giustino. L’ingresso è libero.