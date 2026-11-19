La cerimonia alla Sala dei Notari di Perugia, dove sono stati consegnati 50 riconoscimenti. Il sindaco Luca Secondi ha ricordato anche due suoi familiari.

A consegnare le medaglie alle famiglie, accanto al prefetto e ai sindaci, c’erano gli studenti dell’Istituto «Alessandro Volta» di Perugia. È uno dei momenti della cerimonia che mercoledì 18 novembre, nella Sala dei Notari, ha ricordato gli italiani deportati nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale. Le Medaglie d’Onore consegnate sono state 50. Otto ricordano uomini di Città di Castello.

Sono Tito Corsi (1909), Fernando Goracci (1912), Quirino Magnanelli (1918), Lorenzo Migliorati (1912), Quinto Piccinelli (1914), Andrea Secondi (1911), Franco Smacchia (1917) e Gino Volpi (1911). A rappresentare Città di Castello c’era il sindaco Luca Secondi, che ha partecipato alla consegna insieme al prefetto di Perugia Paolo Canaparo.

Per Secondi è stato anche un momento personale. Tra le persone ricordate c’erano due suoi familiari, di cui conserva il ricordo attraverso i racconti della mamma e del babbo. Il sindaco ha raccontato la commozione nel sentire leggere i nomi e nel vedere l’orgoglio negli occhi delle famiglie.

Le medaglie, conferite con decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2026, ricordano i militari e i civili italiani che subirono la deportazione e il lavoro coatto. Canaparo ha richiamato il coraggio di quelli che ha definito «eroi silenziosi» e il significato della cerimonia come monito contro la violenza e la discriminazione.